Le condizioni meteo rimangono estremamente variabili, una variabilità che in questa prima parte del giorno ha portato residui acquazzoni specie sui settori occidentali e nelle zone interne della nostra regione. Ma la situazione è in miglioramento, un miglioramento che si farà apprezzare soprattutto nella giornata di giovedì allorquando le schiarite dovrebbe prevalere un po’ ovunque.

Attenzione però, perché si tratterà semplicemente di un intervallo che lascerà spazio a un nuovo peggioramento già dalla serata di domani. Peggioramento che dovrebbe entrare nel vivo soprattutto nella notte di giovedì su venerdì, allorquando potrebbero verificarsi piogge particolarmente intense – con altri nubifragi – sui settori occidentali. Le precipitazioni si estenderanno verso l’interno, mentre lungo la fascia orientale saranno più sporadiche.

Venerdì avremo instabilità a tratti, con un robusto calo delle temperature che potrebbe portare le prime nevicate sul massiccio del Gennargentu. La situazione dovrebbe complicarsi ulteriormente tra sabato e domenica, quando un nuovo impulso d’aria fredda potrebbe dar luogo a un vortice di bassa pressione proprio a ridosso della nostra isola.

Sono previste precipitazioni sparse, anche carattere di rovescio o temporale.

Non solo, come detto ci aspettiamo nevicate con quote che potrebbero abbassarsi sino ai 1300-1400 metri.

In collaborazione con Meteo Sardegna