I vigili del fuoco di tutta la Sardegna si sono stretti unanimamente in moltissimi distaccamenti della Regione per ricordare Antonio, Marco e Matteo, i loro tre colleghi rimasti tragicamente uccisi durante l’incendio di una cascina in provincia di Alessandria.

Al cambio turno alle 8:00 tutto il personale si è schierato in piazzale con bandiere a mezz’asta e sirene spiegate per dare il loro ultimo saluto a questi eroi.