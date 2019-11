Lascia l’Isola dopo aver diretto per un anno e mezzo il compartimento della Polizia stradale della Sardegna e torna a casa, in Sicilia.

La dottoressa Pinuccia Agnello, arrivata a giugno dello scorso anno, lascia l’incarico di dirigente per assumere l’11 novembre prossimo il ruolo di questora di Ragusa.

Durante la sua permanenza in Sardegna, la Polizia stradale è stata impegnata in diverse attività di repressione, a partire da Tispol, le campagna mirata a sanzionare e prevenire i comportamenti pericolosi, come l’eccesso di velocità, l’uso del cellulare al volante, la guida in stato di ebbrezza, ma anche in iniziative di sensibilizzazione con incontri nelle scuole e in occasione di manifestazioni pubbliche.