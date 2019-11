Cade dopo il decollo l’elicottero con a bordo il presidente boliviano Evo Morales

Atterraggio d’emergenza per il presidente boliviano Evo Morales per un guasto al suo elicottero proprio allo scadere dell’ultimatum di 48 ore che il leader dell’opposizione di destra Camacho gli aveva dato per abbandonare il potere, dopodichè “sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa”.

Dopo il guasto meccanico che ha causato l’atterraggio di emergenza dell’elicottero che trasportava il presidente Evo Morales Ayma, l’Aeronautica Boliviana ha annunciato che sarà attivato il comitato per le indagini sugli incidenti.