Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato il padre di 80 anni con una bombola per l’ossigeno, fratturandogli le ossa del volto e provocandogli un trauma cranico, ieri nella loro abitazione di Cerro Maggiore (Milano). Ferito e sotto shock, l’anziano è riuscito a trascinarsi in giardino dove ha tentato di impugnare una vanga per difendersi, ma il figlio lo ha raggiunto e gliela ha tolta di mano rompendo il manico.

L’ottantenne è riuscito allora a chiamare la figlia che a sua volta ha chiesto aiuto al 112. Trasportato in ospedale il pensionato è stato ricoverato in osservazione con un trauma cranico e la frattura scomposta dello zigomo. A quanto emerso il 46enne da tempo chiedeva al padre di andarsene di casa, immobile ereditato dalla madre defunta nel 2015. Undici anni fa era già stato arrestato e condannato a otto mesi per maltrattamenti ai genitori con pena sospesa, a quanto emerso ancora oggi in attesa di applicazione di una misura alternativa.