I carabinieri della Stazione di Ploaghe hanno denunciato per rissa quattro uomini di età compresa fra i 20 e 44 anni, che ieri sera, verso le 17,30 hanno scatenato una rissa al centro del paese.

I quattro, due croati residenti a Ploaghe e due serbi arrivati dal Cagliaritano, hanno pranzato insieme nell’abitazione dei croati e poi per motivi che sono in fase di accertamento, hanno iniziato a litigare. Dalle parole sono passati ai fatti e i due serbi hanno cercato di scappare per strada, dove si è scatenata la zuffa a mani nude.

I militari della stazione di Ploaghe sono arrivati sul posto e in loro supporto sono state inviate altre due pattuglie, una dalla Stazione di Osilo e una del Nucleo operativo radiomobile di Sassari. I carabinieri hanno riportato la situazione alla calma, identificando i quattro.