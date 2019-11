Condannata a stare ai domiciliari in una comunità di recupero di Sestu, una donna sassarese di 50 anni è evasa, ha raggiunto Sassari e si è presentata alla Stazione dei carabinieri chiedendo di essere arrestata e di andare in carcere.

“Non voglio più restare in quella comunità, portatemi in galera”, ha detto ai militari. La 50enne è stata arrestata per evasione e ora sarà il giudice a decidere se, come da lei richiesto, dovrà scontare la sua pena in carcere.