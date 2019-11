Si interrompe il clima collaborativo tra Regione e Aias, infatti con una lettera il Direttore generale della Sanità dott. Marcello Tidore, in qualità di coordinatore, ha comunicato al Presidente dell’Aias e al Commissario Straordinario dell’Ats la sospensione dei lavori del Tavolo Tecnico Regione – Ats – Aias – Anci fino a data da destinarsi in ragione dell’assenza dei Rappresentanti legali dell’Aias non suffragata da alcun preavviso e giustificazione, ed ha chiesto al Commissario Straordinario dell’Ats di valutare la sospensione di tutte le proposte conciliative formulate nel corso dei lavori del tavolo.

“un gravissimo ed incomprensibile atteggiamento da parte dell’Aias che purtroppo si ripercuote come sempre sulla pelle dei lavoratori che da 11 mesi prestano servizio senza percepire lo stipendio“, dichiara Daniele Cocco capogruppo LeU in Consiglio regionale, “a complicare ulteriormente la situazione, la decisione da parte della dirigenza Aias di trasferire 13 pazienti disabili mentali dal centro di Cagliari-Poetto al centro di Decimomannu, i cui dipendenti versano già in situazioni lavorative disperate, gettando nel caos e nel disorientamento gli operatori sanitari ma specialmente i pazienti e i loro familiari – chiedo al Presidente e all’Assessore della Sanità che vengano in aula a riferire su questa drammatica situazione ed auspico un immediato e non più procrastinabile intervento che tuteli i diritti dei lavoratori e dei disabili”.