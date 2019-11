I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari hanno scoperto e sequestrato ad Is Mirrionis un laboratorio per la sintesi della ketamina ed un chilo e mezzo di stupefacente.

I militari avevano avuto informazioni su un consumo sempre più crescente di questo tipo di stupefacente in città e in Provincie e che lo spaccio era in capo ad una coppia residente in un appartamento tra Is Mirrionis e Sant’Avendrace.

Individuato l’appartamento attraverso l’osservazione di assuntori e pregiudicati, hanno deciso di operare la perquisizione.

Quando hanno suonato al campanello una donna, una 27enne, ha tentato subito di chiudere la porta evitando l’ingresso dei militari, senza però riuscirci.

All’interno dell’appartamento c’era il compagno, un 33enne soprannominato ‘il chimico’, per la sua abilità nel sintetizzare la droga, intento proprio ad estrarre i cristalli di ketamina in un laboratorio appositamente allestito.

Qui i Carabinieri hanno sequestrato della droga, 1,3 kg, risultata poi all’analisi del Ris essere ketamina, una decina di grammi di cocaina e marijuana.

Il sequestro rappresenta uno dei maggiori sequestri di ketamina operati in Sardegna e a livello nazionale che sul mercato illegale poteva fruttare circa 120mila euro.

I due sono stati arrestati e sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Intanto proseguono le indagini per individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente da parte della coppia.