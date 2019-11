Tre mesi di stipendi arretrati più la quattordicesima: una situazione che va avanti da tempo per i 130 lavoratori della Manitalidea, che gestisce il servizio in appalto per gli uffici di Cagliari, Oristano e provincia Sud Sardegna.

Per sollecitare un intervento delle istituzioni le segreterie regionali di Filcams Fisascat e Uiltrasporti hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Cagliari in piazza Palazzo in occasione dello sciopero per il mancato pagamento degli stipendi.

La vertenza ha richiamato anche l’attenzione dei lavoratori degli uffici postali che, attraverso le segreterie Slc Cgil, Slp Cisl e Uil Poste, hanno chiesto un incontro all’azienda per capire come intendano risolvere la situazione.

Fiulcams, Fisascat e Uiltrasporti sono stati ricevuti in prefettura, mentre alle 15 è previsto un incontro tra Manitalidea e Poste.