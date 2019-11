Gli Iron Maiden saranno in concerto il prossimo 20 luglio 2020 all’Arena Parco Nord di Bologna, a dare la notizia la pagina ufficiale del Festival.

La band di Bruce Dickinson e Steve Harris sarà accompagnata sul palco anche dagli Aibourne e dai Lord Of The Lost in apertura.

Il concerto farà parte del Legacy Of The Beast Tour che ha visto la band inglese headliner già nel 2018 a Firenze Rocks.