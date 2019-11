I Progressisti in Consiglio regionale fanno sapere di aver presentato un’interrogazione urgente alla Giunta in merito alla nomina dei direttori generali esterni.

“Abbiamo già depositato un atto simile il 28 giugno di quest’anno, all’indomani dell’approvazione delle delibere con le quali la Giunta regionale ha concluso i procedimenti di designazione dei Direttori Generali della Regione. Nei mesi scorsi, anche attraverso la possibilità data ai consiglieri regionali di attivare specifici accessi agli atti amministrativi della Regione, sono stati acquisiti ulteriori nuovi elementi che hanno ulteriormente aumentato la preoccupazione dei consiglieri di opposizione”.

“La Giunta dovrebbe revocare immediatamente gli incarichi – scrivono i Progressisti in un comunicato stampa. “Si tratta di figure strategiche nell’amministrazione, responsabili di strutture complesse e servizi fondamentali. La condotta opaca e la totale assenza di trasparenza, tanto nelle informazioni la cui pubblicazione sarebbe obbligatoria per legge, quanto per ciò che concerne le delibere di Giunta, è intollerabile. Da ciò nasce la volontà di far luce sulle evidenti anomalie che stanno caratterizzando le nomine, politiche e dirigenziali, in questo avvio di legislatura”.

“Con l’interrogazione – continuano i Progressisti – si chiede se i direttori generali, esterni e interni, abbiano i requisiti richiesti ai sensi della normativa regionale in materia di personale e organizzazione degli uffici della Regione e quali siano i motivi per i quali si è optato per nomine di soli 6 mesi e non per l’intera durata della legislatura”.