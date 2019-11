A distanza di una settimana dall’ultima visita, torna in Sardegna la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova.

Nell’agenda dell’esponente del governo Conte non solo la vertenza latte, ma anche l’emergenza cormorani negli stagni nell’Oristanese, che sta mettendo in ginocchio la pesca, e il primo incontro politico di Italia Viva, il partito fondato da Renzi a cui aderisce la ministra, previsto a Cagliari con gli iscritti sardi, il parlamentare Luigi Cucca (ex Pd) e il consigliere regionale Francesco Stara (eletto con una civica a sostegno di Massimo Zedda).

Il programma prevede un primo faccia a faccia con i pastori ad Ottana (ore 10.30, sala polivalente), quindi tappa a Fenosu con un gruppo di imprenditori e poi a Oristano, alle 13.15, nella sede della Legacoop.

Alle 14.30 Bellanova si sposterà a Cabras per una riunione con i pescatori del Consorzio Pontis, alle 17 invece sarà a a Cagliari per parlare con i responsabili di Coldiretti e Agrinsieme, infine l’appuntamento politico alle 18 al THotel.