Manuela Lai, esponente di Fratelli d’Italia, denuncia, con un post su Facebook, la mancata assegnazione, agli aventi diritto, della “fornitura di ausili per l’incontinenza”.

“Dal 1 novembre – scrive infatti Lai – è cambiata la modalità di ritiro dei presidi quali pannoloni e traverse salva materasso per gli aventi diritto. Fino al 31 ottobre il paziente o chi per esso, poteva ritirarli previa presentazione della tessera sanitaria, direttamente nelle farmacie territoriali. Dal 1 novembre i presidi verranno distribuiti direttamente presso il domicilio del paziente, da parte della ditta Santex. Le Assl di tutti i distretti hanno informato che i pazienti potranno ricevere informazioni relative alle nuove modalità di consegna rivolgendosi al nuovo numero verde. Peccato che gli aventi diritto riferiscano che ad oggi, 7 novembre, ancora non sia pervenuto nulla presso il loro domicilio e chi prova a mettersi in contatto tramite il numero indicato trovi sempre occupato”.