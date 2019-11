Importante operazione di prevenzione dello spaccio di spaccio di stupefacenti dei Carabinieri della Compagnia di Oristano che hanno eseguito un’attività di osservazione e controllo nei pressi delle scuole e nei luoghi di transito dei giovani. Nell’arco dell’operazione, eseguita ieri, sono state controllate 135 persone ed 85 auto, sono state arrestate 3 persone, due quelle denunciate ed una segnalata al Prefetto.

In particolare, in viale Diaz i Carabinieri hanno arrestato S. M., 30enne, disoccupato con precedenti, perché sorpreso ad estorcere 70 euro minacciando una ragazza nei cui confronti avrebbe maturato un credito per una cessione di droga. Al momento della perquisizione, estesa anche nella sua casa ad Oristano, sono stati trovati 22 grammi di marijuana suddivisa in dosi ed ulteriori 80 euro probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Gli ulteriori accertamenti svolti hanno consentito di denunciare un 17enne di Oristano che ha concorso nel minacciare la ragazza e di denunciarne un altro 17enne, sempre di Oristano, poiché trovato in possesso a seguito di perquisizione personale di 1,62 grammi di marijuana e 50 euro in banconote di piccolo taglio certamente proventi di spaccio.

Nel corso della stessa attività i militari, dopo aver perquisito un 20enne di Oristano ed avendolo trovato in possesso di 1,49 grammi di marijuana, lo hanno segnalato al Prefetto. All’arrestato ed ai minorenni sono stati contestati estorsione in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito della stesso operazione i Carabinieri di Oristano hanno arrestato un diciassettenne di Oristano, il quale, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente in dosi. Il minore è stato quindi accompagnato presso il centro di accoglienza per minori di Quartucciu (Ca), su disposizione della Procura dei Minori, dove rimane in attesa della convalida.

Nella tarda serata di ieri poi, sempre nel prosieguo dell’operazione i Carabinieri di Marrubiu hanno tratto in arresto M. L., classe 89, disoccupato con precedenti di Polizia, poiché controllato nei pressi della Staziobe ferroviaria, lo hanno sorpreso in possesso di 4,5 grammi di cocaina, nonché di uno spinello di hashish. Accompagnato agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Oristano, questa mattina, a seguito dell’udienza di covalida, è stato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione, 1.600 euro di multa, obbligo di dimora a Terralba, dove è domiciliato, nonché alla perdita del diritto al reddito di cittadinanza. All’operazione hanno partecipato i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Oristano, nonché quelli delle Stazioni di Cabras, Fordongianus e Marrubiu.