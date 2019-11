Aldo Salaris è il nuovo capogruppo dei Riformatori in Consiglio regionale. Il coordinatore del partito in Sardegna prende il posto di Michele Cossa, che si è dimesso per incompatibilità dopo aver assunto la presidenza della commissione speciale per l’Insularità.

Il nome di Cossa veniva dato tra i papabili anche per la guida della commissione Bilancio, da oltre tre mesi senza un presidente.