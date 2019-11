Risparmio di denaro e di tempo negli scali sardi. Un unico registro per tutti i porti sardi e minori spese per gli operatori. D’ora in poi, le imprese che opereranno nelle aree dell’Autorità di sistema potranno svolgere la propria attività con una singola autorizzazione della durata di tre anni. Altra novità riguarderà soprattutto la riduzione degli oneri.

Il costo annuale medio complessivo (che comprende anche le imposte di bollo) per ciascuna impresa sarà pari a 110 euro, con un risparmio che oscilla tra il 4 ed il 16% rispetto alla vecchia procedura. Per le ditte iscritte contemporaneamente a più registri, invece, il risparmio potrà raggiungere anche il 55 per cento.

“Un’ottima innovazione – ha spiegato il presidente dell’Authority Massimo Deiana – che abbatterà tempi, burocrazia e, soprattutto, i costi che le imprese andranno a sostenere per poter operare nelle aree di nostra competenza”.