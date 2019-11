Un uomo di 46 anni è stato arrestato dagli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Sassari per maltrattamenti in famiglia: ora non potrà nemmeno avvicinarsi alla moglie e alla suocera. I poliziotti sono intervenuti in un appartamento nel quartiere Latte Dolce, in seguito alla richiesta di aiuto arrivata da una donna, che ha raccontato agli agenti di essersi scappata qualche giorno prima da casa, impaurita per le continue minacce di morte che riceveva da parte del marito.

Ieri sera la donna, accompagnata dalla madre, è tornata nell’appartamento per prendere i suoi due figli minori e portarli via con sé. Il marito si è opposto e ha minacciato lei e la suocera inveendo in maniera sempre più violenta contro le due donne.

L’uomo non si è calmato nemmeno davanti ai poliziotti, che vista l’aggressività del soggetto, lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato anche per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo avere trascorso la nottata nelle camere di sicurezza della questura, il 46enne si è presentato questa mattina davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e disposto contro di lui il divieto di avvicinamento ai familiari.