Incidente stradale questa notte nell’asse mediano di scorrimento, una Hyundai I10 condotta da una 26enne di Cagliari, mentre percorreva l’asse mediano di scorrimento indirezione Sestu, per cause in fase di accertamento è andata a sbattere sul guard rail.

La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.