Il commissario Ue alla salute Vytenis Andriukaitis sarà da lunedì in Italia, per partecipare a una conferenza in Vaticano sulla riduzione dello spreco alimentare.

A Roma, Andriukaitis ha in programma anche un incontro con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Martedì volerà in Sardegna, dove si tratterrà anche mercoledì per incontrare il presidente della Regione Christian Solinas e recarsi a Urzulei, uno dei focolai di peste suina africana, presente nell’isola da 40 anni.

Andriukaitis dialogherà con le autorità locali, le organizzazioni di allevatori e visiterà un laboratorio.