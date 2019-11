“Chi scrive sono ‘un centinaio’ di laureati come potrà verificare sui social (es. su Facebook il gruppo pubblico ’24 CFU Cagliari’) perché riscontriamo da anni un grave disservizio da parte dell’Università di Cagliari.

Per partecipare ai concorsi banditi dalla stessa Università di Cagliari uno dei requisiti sono i cosiddetti ’24 cfu’.

Infatti il decreto legislativo 10 agosto 2017 n. 616 e il decreto legislativo 59/2017, art. 5, commi 1, lettera b) e 2, lettera b) del MIUR prevedono che per l’accesso ad un Concorso Pubblico nazionale per Docenti Scuola Secondaria di primo e Secondo grado, occorrerà la “certificazione” del possesso di almeno di “24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Sono valutabili anche gli esami sostenuti durante la carriera universitaria (es. chi ha una laurea in Scienze dell’Educazione ha già sostenuto tanti esami, stessa cosa Lettere, Psicologia etc.). Tali esami devono essere certificati dall’università in cui sono stati conseguiti come viene esplicitamente descritto nelle normative del MIUR (decreto legislativo 10 agosto 2017 n. 616 e il decreto legislativo 59/2017).

Purtroppo l’Università di Cagliari oltre a non organizzare i percorsi formativi dei 24 cfu non rilascia le certificazioni degli esami già sostenuti creando un gravissimo disagio a tantissimi studenti (parliamo di centinaia se non migliaia) che non possono partecipare ai concorsi pur avendo i requisiti. Riteniamo assurdo dover pagare centinaia di euro (parliamo di 500/600 euro per esame) e ripetere esami già sostenuti presso le cosiddette Università telematiche o altre Università.

Ad esempio senza andare oltre i confini dell’isola l’Università di Sassari per venire incontro a queste esigenze degli studenti ha permesso periodicamente di ottenere le certificazioni come si può vedere anche nel seguente link ( https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-insegnanti ).

Dal momento che a breve ci saranno i nuovi bandi e che centinaia di laureati si trovano in questa situazione di estremo disagio a causa del disservizio di una istituzione quale l’Università degli Studi di Cagliari chiediamo a gran voce un aiuto anche da parte Vostra affinché le opportunità lavorative, i sogni e i sacrifici di tanti non vengano infranti come già capitato nei precedenti concorsi.

Riteniamo che sia una situazione assurda e vergognosa che l’Università degli Studi di Cagliari non metta nelle condizioni di partecipare ai concorsi centinaia se non migliaia di laureati”.