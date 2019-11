I Carabinieri di Orotelli (Nu) hanno denunciato una ragazza di 25 anni di Cagliari, già nota alle Forze dell’Ordine per reati specifici, ritenuta responsabile di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente.

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari hanno controllato la giovane e la sua auto, trovando un coltello a serramanico e una mazza da baseball, oggetti per i quali non è stata in grado di motivarne la detenzione, e circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La ragazza quindi è stata segnalata alla Prefettura di Nuoro per lo stupefacente e denunciata per il porto di oggetti atti ad offendere. Il coltello, la mazza da baseball e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.