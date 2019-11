Operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sanluri e dei colleghi di Serramanna e Nuraminis con la collaborazione di 2 unità cinofile della Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso della quale è stato arrestato M S, cagliaritano, 30enne, disoccupato, con precedenti specifici.

L’uomo, ritenuto dai Carabinieri un punto di riferimento per lo spaccio nella zona di Serramanna, ieri è stato pedinato e fermato in zona di via XXV Aprile mentre era vicino a casa sua. Sottoposto ad un immediato controllo, aveva con se degli involucri di plastica sospetti che hanno portato ad approfondire l’accertamento nell’abitazione con l’aiuto di Grey e Agros i pastori tedeschi antidroga della Guardia di Finanza. La perquisizione ha portato i Carabinieri ad un nascondiglio in un pozzetto del cortile che porta ad una autoclave e poi anche alla macchina dell’uomo una fiat 500, al cui interno erano stati notati giovani del posto appartarsi a fumare lo stupefacente. In tutto i militari hanno recuperato 3 etti di droga di cui 100 grammi di hashish in un unico panetto, ancora da suddividere, e circa 200 grammi di marijuana in centinaia di dosi già pronte in varie buste.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ed è ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Sanluri in attesa del rito direttissimo previsto per stamani al Tribunale di Cagliari.