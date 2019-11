I Carabinieri di Tertenia hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani per tentato furto aggravato in concorso. I tre hanno tentato di entrare a rubare in casa di un’anziana del paese, una 96enne, che abita in Via Vittorio Emanuele.

La nonnina però, sua volta avvisata dai vicini di casa, ha chiamato i Carabinieri che sono prontamente intervenuti sorprendendo i ragazzi che, dopo essersi introdotti all’interno dell’appartamento dell’anziana e aver rovistato nelle varie stanze in cerca di oggetti o contanti da rubare, hanno cercato di sottrarsi all’arresto nascondendosi sul tetto del complesso condominiale.

Prontamente bloccati, i tre, due quindicenni e un sedicenne, sono stati portati in caserma e sottoposti ad accompagnamento a seguito di flagranza.

Portati nelle loro residenze e affidati ai genitori con l’obbligo di tenerli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso. I Carabinieri stanno eseguendo ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale responsabilità dei giovani in analoghi episodi verificatisi durante il periodo estivo in località “Sarrala” di quel centro.