I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno eseguito un approfondimento su una segnalazione per operazioni sospette del titolare di un money transfer di Cagliari e da un suo cliente.

L’ispezione operata sui flussi finanziari ha permesso di appurare che l’agente ha ricevuto da un cliente denaro contante per importi superiori ai 999,99 euro per singola operazione, destinati ad essere trasferiti all’estero, in forma frazionata ed in un arco temporale inferiore ai sette giorni prescritti dalla legge.

Utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing (una tecnica di transazioni

frazionate), il money transfert ha consentito al proprio cliente di trasferire, in 6

volte del denaro contante per oltre 11.500 euro, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio, per il tramite di money transfer, di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 euro per operazione. Per l’agente finanziario ed il cliente sono scattate sanzioni fino a 50.000euro per ciascuno di loro.

Quest’anno i Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, per intercettare possibili operazioni di riciclaggio, hanno contestato complessivamente 230 trasferimenti di denaro ad opera di 125 clienti per oltre 266.000 euro, tutti inviati attraverso la tecnica dello smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money tranfer sulla limitazione del contante.