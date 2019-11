Un’auto è andata in fiamme questa sera in un parcheggio condominiale in via Cimabue a Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme evitando la propagazione alle auto in sosta vicine.

Inoltre sono giunti sul posto gli agenti della Squadra volante e il Nucleo della Polizia Scientifica.