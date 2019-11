Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, per un incidente stradale.

La squadra di pronto intervento “2A” è intervenuta intorno alle 01:50 in via Giulio Cesare nel comune di Monserrato, dove per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate e una si è ribaltata, sono rimasti feriti i due occupanti, soccorsi poi dal personale del 118 e trasportati in ospedale con assegnato codice giallo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.