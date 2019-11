CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Pinna, Walukiewicz, Faragò, Castro, Deiola, Ionita, Oliva, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Benassi, Cristoforo, Zurkowki, Boateng, Eyssric, Ghezzal, Pedro, Sottil. Allenatore: Montella.

Arbitro: Federico La Penna

Marcatori: 17′ Rog (C), 26′ Pisacane (C), 35′ Simeone (C), 54′ Joao Pedro (C), 65′ Nainggolan (C), 75′ e 87′ Vlahovic (F)

Ammoniti: Castrovilli (F), Pulgar (F)

Primo tempo:

Il minuto numero 13 viene salutato dal lungo applauso dei tifosi presenti. Il gioco si ferma per qualche istante nel ricordo di Davide Astori.

I rossoblù spingono forte, al 17′ Rog trova il vantaggio con un destro preciso dall’interno dell’area. Assist di Nainggolan con un preciso filtrante.

Neanche 10 minuti dopo corner di Cigarini, è Pisacane a staccare e battere di testa per il due a zero.

Al 35′ tris rossoblù: azione entusiasmante della squadra di Maran, la finalizza Simeone con un colpo di tacco su invito di Nainggolan.

34′ | GOL! GOL! GOOOLLL! ⚽️ E SONO TREEEEE!

COL TACCO, IL CHO-LI-TO 🤩

SIMEOOOOOONEEEEEE 🥳#CagliariFiorentina 3-0 pic.twitter.com/X30Ia5ZWQ3 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 10 novembre 2019

Secondo tempo:

A pochi minuti dalla ripresa Poker del Cagliari: contropiede letale finalizzato da Joao Pedro, terzo assist di oggi per Nainggolan.

Estasi pura alla Sardegna Arena al 65′, Nainggolan trova anche il gol personale con una bomba all’incrocio.

Al 75′ la Fiorentina si fa sentire: Vlahovic trova spazio in area e batte Olsen con un diagonale preciso. Verso la fine dell’incontro ci rirpova ancora Vlahovic, diagonale di sinistro che batte sul palo e si insacca, ed è raddoppio per la Fiorentina.

Finisce così, dopo 2 minuti di recupero, 5-2 per il Cagliari, questa dodicesima giornata di serie A.