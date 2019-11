Notte di incidenti a Cagliari, per fortuna senza feriti.

Tre distinti incidenti nell’asse mediano di scorrimento con altrettanti veicoli dei quali i conducenti ne hanno perso il controllo andando ad urtare contro il guardrail e riportando danni ingenti.

Altro identico incidente in via lungosaline al Poetto dove, anche in questo caso, il conducente ha perso il controllo della sua auto andando a finire sul guardrail.

In tutti i sinistri è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge e l’accertamento delle condizioni che possono avere provocato i sinistri.