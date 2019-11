Incidente stradale questo pomeriggio sulla Ss 195 racc.

Il conducente di una Renault Clio, un 49enne di Cagliari, percorreva la Ss 195 racc in direzione Cagliari quando, per cause in fase di accertamento, arrivato all’altezza del km 1, dopo aver affrontato una curva a sinistra, ha perso il controllo dell’auto andando a urtare violentemente contro il guardrail sul margine destro per poi ruotare più volte su se stesso.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale Brotzu.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.