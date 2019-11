Due incidenti si sono verificati durante alcune gare al crossodromo di Berchida, nel territorio comunale di Siniscola (Nuoro).

Un bambino di 8 anni è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro per un trauma addominale. In pronto soccorso è arrivato anche un motociclista di 48 anni per una frattura al piede.

I due incidenti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Siniscola intervenuti sul posto, sono avvenuti in due gare separate. Il bambino e il 48enne sono caduti durante le competizioni e sono stati subito soccorsi. Le loro condizioni non sono gravi.