La promozione del Parco naturale regionale di Tepilora parte anche dalla capacità di coinvolgere i tour operator nazionali in un percorso di conoscenza diretta dei territori, delle peculiarità e dei punti di forza su cui investire per la valorizzazione di ambiente, tradizioni, agroalimentare e soprattutto accoglienza turistica. Con questo spirito è nato l’educational tour, organizzato per il Parco da Legambiente Sardegna, che dal 16 al 18 novembre prossimi vedrà coinvolti nella scoperta dei territori dei quattro Comuni del Parco (Posada, Torpè, Lodè e Bitti) i tour operator Four Seasons Natura e Cultura, EquoTube e Po Delta Tourism.

Il 16 e 17 novembre si terranno le attività sul campo, grazie anche al supporto dei quattro Centri di Educazione all’ambiente e alla sostenibilità (Ceas) presenti nei Comuni, mentre il 18 dalle 9,30 alle 13 i tour operator incontreranno, nei locali delle Casa della Dame in piazza Eleonora d’Arborea a Posada, gli imprenditori locali, i rappresentanti delle istituzioni e i diversi soggetti coinvolti nelle attività del territorio. Nell’ultimo appuntamento i tour operator, supportati dal personale di Portale Sardegna ed Escursi, illustreranno le loro valutazioni, frutto delle esperienze maturare nei due giorni di visite per favorire una riflessione per la definizione di una strategia di promozione e di offerta.

Ai tour operator saranno proposte esperienze evocative di alcune tra le principali potenzialità del Parco: trekking, escursione in e-bike e in kayak, attività di birdwatching e visita in un sito archeologico. Il coinvolgimento dei Ceas assicurerà quei contributi conoscitivi e di comprensione dei territori che non potranno essere affidati alle singole esperienze.