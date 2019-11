Incidente stradale questa sera in viale Monastir a Cagliari. Con 6 veicoli coinvolti.

Una bmw condotta da un 27ennne di Tratalias che percorreva viale Monastir in direzione Cagliari, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato una Renault clio condotta da un 29enne che a sua volta a prodotto altri tamponamenti per un totale di sei auto.

Tre persone sono state soccorse e trasportate al pronto soccorsp dell’ospedale Marino.

Al momento dell’incidente imperversava un forte acquazzone.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.