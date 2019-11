L’hanno sorpresa nel corso di ‘Cortes Apertas’ a spacciare e l’hanno denunciata. Sabato pomeriggio i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Nuoro erano impegnati in città, nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ed hanno trovato una borsa nei pressi di una delle ‘Cortes’ allestite per la manifestazione enogastronomica, all’interno della quale hanno trovato 6 dosi di marijuana e alcune banconote di piccolo taglio probabile provento dell’attività di spaccio.

Rintracciata la proprietaria, una giovanissima incensurata di Nuoro, i poliziotti hanno deciso di effettuare la perquisizione domiciliare. In casa la ragazzina aveva altra marijuana, in totale 30 grammi, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento delle dosi, e 380 euro in contanti.