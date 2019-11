Durante la settimana i segni di terra godranno di una bella influenza e le coppie potranno decidere di anticipare alcuni progetti importanti. I single potranno fare ottimi incontri e scoprire nuove intese. Sul lavoro ci sarà molto impegno e lo stress potrà causare un calo di energie. Nei primi giorni di questa settimana i segni di fuoco saranno presi da un grande nervosismo che potrebbe avere ripercussioni su chi sta loro accanto. I pianeti tuttavia porteranno buone notizie ai single, mentre sul lavoro, anche se dovessero esserci problemi bisogna tenere duro. Questa settimana i segni di aria saranno più teneri con la persona amata e con chi sta loro intorno. Le coppie manifesteranno apertamente i loro sentimenti, mentre i cuori solitari dovranno aspettare ancora un po’ per trovare l’amore. Sul lavoro potrebbero esserci problemi, ma si risolveranno presto. In amore questa settimana i segni di acqua saranno i favoriti, i single potrebbero fare incontri intriganti, ma devono lasciarsi il passato alle spalle. Le coppie potranno vivere bei momenti di passione e fare progetti importarti per il futuro. Sul lavoro ci saranno situazioni favorevoli che faranno tornare la voglia di mettersi in gioco. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: questa settimana sarete molto permalosi e non riuscirete a pensare prima di agire. Il vostro fare impulsivo non migliorerà la situazione in molti aspetti della vostra vita. Nel weekend qualcosa però potrebbe cambiare e portare nuove speranze nei rapporti di coppia. Buona la settimana invece per i single, che avranno molto da fare e penseranno meno ai conflitti interiori.

Lavoro: sul lavoro questo cielo molto complicato potrebbe dare l’avvio ad errori che, anche se non sono gravi, potrebbero compromettere il rapporto con alcuni colleghi. Il rischio di fare delle gaffe è dunque alto, per cui meglio agire dopo aver riflettuto con attenzione.

Toro

Amore: sino a metà settimana ci sarà una bella intesa fra le coppie e molti potranno decidere di anticipare alcuni progetti che erano destinati a dopo. I nativi troveranno il tempo per trascorrerlo con il partner o con gli affetti, e riserveranno a loro molte energie. I single potranno fare bellissimi incontri che porteranno nuove intese.

Lavoro: nella prima metà della settimana sarete attivi e molto prolifici sul posto di lavoro, mentre da venerdì in poi le cose potrebbero prendere una piega decisamente più lenta. La colpa sarà sicuramente del calo di energie causato dalla stanchezza, quindi meglio concedersi un po’ di riposo.

Gemelli

Amore: questa settimana i nati del segno saranno più teneri con il partner e decisamente più amichevoli con chi li circonda. Le serate trascorreranno all’insegna dell’eros e dei sentimenti per gli innamorati, e sarà difficile staccarsi dal focolare domestico. I cuori solitari dovranno portare pazienza e aspettare tempi migliori per l’amore.

Lavoro: sul lavoro questa settimana potrebbero esserci problemi, sappiate comunque che si risolveranno a breve, quando Giove smetterà di mostrarsi in opposizione. Adesso ci sono altre cose più urgenti da risolvere e dei cambiamenti inevitabili da fare per i quali dovete trovare una soluzione.

Cancro

Amore: la settimana in amore prevede momenti piacevoli e anche passionali. Se siete in coppia potete approfittarne per sciogliere delle tensioni e chiarire alcune questioni irrisolte. Fatelo senza farvi prendere dall’ira, altrimenti evitate. Se siete single e vi interessa qualcuno fatevi avanti, ci sono buone speranze di successo.

Lavoro: in ambito professionale questa settimana di novembre riserverà qualche grana di troppo ai nativi che diverranno irascibili ed inclini al litigio. Sarà meglio che non facciate esplodere il vostro malcontento, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, quando la tensione sarà maggiore. Attenzione alle spese e curate i bilanci.

Leone

Amore: nei primi giorni di questa settimana i nati del segno saranno presi da un grande nervosismo e potrebbero coinvolgere chi sta loro accanto. Vi converrà essere più rilassati e fare in modo che lo stress lavorativo non peggiori la situazione. Nel fine settimana potrebbe esserci un recupero grazie a una Venere positiva che offrirà ottime chance anche ai single.

Lavoro: il settore economico dei nati Leone, con molta probabilità, andrà a gonfie vele per merito del duro lavoro fatto fino ad ora. Anche se potrebbe esserci qualche contrattempo non vi arrenderete, anzi sarete invogliati ad alzare il tiro in ambito professionale.

Vergine

Amore: settimana di tensioni in amore, tuttavia non agitatevi troppo, nella maggior parte dei casi si tratta di cose superabili. Dovreste cercare di ritrovare l’armonia di coppia, soprattutto se ultimamente c’è stata una crisi o una discussione che vi ha colpito. Nuovi incontri in arrivo per i single, ma gli interessati potreste essere solo voi.

Lavoro: nell’ambito lavorativo non vi siete risparmiati e questa settimana ci saranno ottime probabilità di ricevere gratificazioni sia professionali che morali. Riuscirete a far fronte anche agli imprevisti e risolverete anche i lavori più urgenti. L’energia e la voglia di fare sono al massimo, così come la vostra concentrazione.

Bilancia

Amore: in amore ci sarà qualche sorpresa all’inizio della settimana, ma probabilmente non riuscirete ad apprezzarla appieno. La presenza di Mercurio dissonante potrebbe portare confusione nella vostra mente e indurvi a prendere decisioni drastiche. Per fortuna la situazione cambia nel fine settimana e sia per le coppie che per i single ci saranno buone prospettive di mettere da parte le incomprensioni e fare progetti.

Lavoro: questa settimana sarete molto sottotono, confusi e distratti. Sul posto di lavoro dovrete assolutamente evitare di avere questo atteggiamento smarrito, qualcuno potrebbe riprendervi e la vostra posizione potrebbe essere compromessa. Cercate di avere maggiore fiducia nelle vostre capacità.

Scorpione

Amore: in amore questa settimana i favoriti sono i single perché potrebbero fare degli incontri davvero intriganti, ma solo se si lasciano il passato alle spalle e non si lasciano condizionare dai pregiudizi. Anche chi è già in coppia può vivere dei momenti davvero molto belli e riscoprire la passione. Molti potranno anche fare dei progetti importarti per il futuro.

Lavoro: la presenza di situazioni favorevoli potrebbe emergere una gran voglia di mettersi in gioco e prendere iniziative coraggiose. Via libera ai progetti a lungo termine, non abbiate paura e cimentatevi anche in imprese che sembrano impossibili. Il cielo è tutto dalla vostra parte.

Sagittario

Amore: questa settimana Venere protegge l’amore e i rapporti interpersonali. Avrete nuovamente voglia di lasciarvi andare ai sentimenti, di amare, ma stavolta sceglierete con maggiore consapevolezza la persona giusta. I single dovranno allontanare tutte le persone negative che hanno intorno se vogliono recuperare la loro serenità.

Lavoro: sul lavoro potranno arrivare delle ottime soluzioni ai problemi del momento e potrete gestire situazioni complicate o fare progetti a lunga scadenza. Non temete di osare e di avanzare richieste, è il momento di guardare avanti e di affacciarvi anche fuori dal vostro ambito.

Capricorno

Amore: la settimana per i nati del segno prevede cose importanti in amore. Chi è in coppia vivrà una situazione sentimentale con maggiore serenità rispetto a prima. I single potrebbero riuscire a fare degli incontri interessanti e iniziare una storia che potrebbe diventare importante. I giorni migliori sono quelli di metà settimana.

Lavoro: fino a mercoledì i nati del segno potranno contare su celeri avanzamenti nel settore professionale. Poi qualcosa cambierà verso la fine della settimana, ma i traguardi raggiunti non saranno persi. E’ comunque un buon periodo per fare nuovi progetti.

Acquario

Amore: durante la settimana ci sono alti e bassi riguardo l’amore, ma tutto dipende molto dal vostro umore. A volte sembra che vogliate qualcosa di più, poi invece vi allontanate. In realtà qualche problema se siete in coppia c’è, dovete solo capire se volete risolverlo. Buona la settimana per i single, avranno modo di conoscere persone interessanti.

Lavoro: sul lavoro ci sono dei cambiamenti, alcuni molto desiderati, altri non voluti. Le giornate migliori della settimana sono giovedì e venerdì, che sono anche quelle più adatte per fare incontri importanti per la sfera professionale. Sfruttateli appieno e non lasciatevi sfuggire le occasioni di crescita.

Pesci

Amore: settimana un po’ agitata in amore per i nati del segno, forse per colpa di Giove che vi mette addosso qualche indecisione. Il consiglio è quello di fare attenzione a non rinvangare cose del passato, gelosie o insoddisfazioni, per non creare inutili dissapori e tensioni. I single potranno vivere bei momenti durante il fine settimana.

Lavoro: per quanto riguarda il lavoro, anche questa settimana potrebbe esserci ancora qualche piccolo problema, ma con l’uscita di Giove dall’opposizione tutto potrebbe risolversi senza ulteriori interventi. La voglia di fare vi renderà euforici e volete solo dimostrare quanto valete.