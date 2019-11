Ozzy Osbourne, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e vincitore di Grammy Awards, annuncia il posticipo degli show in Europa e in Gran Bretagna del suo “No More Tours 2”.

La data italiana all’Unipol Arena, originariamente prevista per il 10 marzo 2020, verrà recuperata il 19 novembre 2020.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Le eventuali richieste di rimborso dovranno essere effettuate entro e non oltre il 12 aprile 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita.

La nuova tournée durerà 6 settimane e comincerà dalla Gran Bretagna, Paese natale di Ozzy per poi concludersi il 7 dicembre a Helskinki in Finlandia.

Il tour fermerà a Birmingham per uno show da brivido nella sua città natale il giorno di Halloween, poi in Germania, Austria, Italia, Spagna, Svizzera e Finlandia.

I Judas Priest rimangono gli special guest confermati per tutte le date.

Ozzy ha dichiarato: “Non vedo l‘ora di tornare in tour ancora una volta! Ma vi chiedo di essere pazienti ancora per un poco. Voglio essere pronto al 100%!”.