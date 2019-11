Un arresto e tre denunce. È il bilancio di due operazioni antidroga condotte dai carabinieri della Compagnia di Dolianova a Seuni e Ortacesus, nel sud Sardegna. In manette è finito Emanuele Puddu, 25 anni, denunciati invece tre giovani di età compresa tra i 22 e i 27 anni.

Dopo una serie di appostamenti, i militari hanno perquisito l’abitazione di Puddu a Seuni e hanno scoperto un fucile calibro 12 con 45 cartucce, 16 piante di marijuana alte fino a due metri e mezzo, nove chili di ‘erba’ divisa in sacchetti e tutto il materiale per coltivare e confezionare la cannabis.

Il 25enne è stato arrestato per per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina, coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I tre giovani di Ortacesus, invece, sono stati denunciati per aver favorito e concesso l’uso della struttura dell’associazione sportiva di cui fanno parte a consumatori di hascisc, cocaina e marijuana.