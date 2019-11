Sull’eradicazione della peste suina in Sardegna “dal 2016 abbiamo visto qualche progresso grazie alle azioni messe a punto dalla Regione ma quanto è stato fatto non è ancora abbastanza. Domani visiterò l’isola per verificare la situazione sul campo e passare le informazioni al mio successore”.

Lo ha detto il commissario europeo alla salute Vytenis Andriukaitis nel corso di una conferenza organizzata a Roma dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

“Dobbiamo vedere una volontà politica forte – ha aggiunto -, solo con ulteriori progressi potremo vedere se modificare lo status della Regione per quanto riguarda la peste suina”.