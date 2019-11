“Il legame identitario con l’Isola non deve mai venir meno, anzi va consolidato e incoraggiato”. E’ il concetto che l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda ha voluto ribadire a Buenos Aires, aprendo i lavori dell’ottavo congresso dei circoli dei sardi in Argentina. “Consideriamo i sardi all’estero i nostri ambasciatori più determinati e propositivi – ha spiegato – sono molteplici infatti le attività che i circoli realizzano per conservare, diffondere e promuovere le nostre tradizioni, sia quelle culturali e storiche che quelle legate all’enogastronomia”.

Zedda ha ricordato che i circoli nel mondo sono 121 e si è soffermata sugli obiettivi del progetto Casa Sardegna: “Una serie di iniziative con le quali la Regione vuole interagire con i sardi all’estero, informandoli sui programmi di sviluppo, sulle opportunità di lavoro, sulle iniziative per rafforzare il legame identitario con l’Isola”. Nel corso della permanenza a Buenos Aires tanti emigrati hanno portato la loro testimonianza all’assessora ricordando i motivi, principalmente di carattere economico, che li hanno spinti a lasciare l’Isola, il loro duro lavoro lontano da casa e la speranza di rientrare un giorno in Sardegna.

“Molti emigrati di terza generazione tornano a visitare l’Isola, per questo vogliamo rafforzare il legame con la Sardegna attraverso lo sport, con i nostri campioni del Cagliari Calcio e della Dinamo Basket”, ha concluso Zedda.