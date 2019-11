Cagliaripad da al via una nuova campagna di sensibilizzazione in difesa dell’ambiente, con lo scopo di denunciare attraverso foto e video le discariche abusive presenti sul territorio regionale.

Nell’era in cui Greta diventa per i giovani un punto di riferimento, nessuno di noi deve e può sottrarsi all’impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

Contattarci è molto semplice:

basta inviare una mail all’indirizzo redazionecagliaripad@gmail.com con allegati video o foto e qualche indicazione sul luogo dove sono presenti i rifiuti.

La denuncia diventerà pubblica e le istituzioni competenti saranno necessariamente costrette ad intervenire!

Serve l’aiuto di tutti: Mobilitati con noi!