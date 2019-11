Venerdì 15 novembre, nella sede di Cagliari dell’Unione Sindacale di Base in via Maddalena 20, dalle ore 10 si terrà un incontro dei pensionati per lamentare i “gravi problemi che assillano la categoria”.

“Mai come in questo periodo siamo stati così maltrattati dai governi – afferma l’U.s.b.

“La sanità è diventata un privilegio per pochi per una visita specialistica devono aspettare anni e sei costretto ad andare dallo specialista privato. Se non hai soldi non puoi curarti. I problemi sono tanti: carenze sulla non autosufficienza, dal sociale alla casa, dai trasporti alle mancate rivalutazioni delle pensioni che stanno riducendo in miseria, giorno per giorno, i pensionati”.

“In Italia – continua l’Unione – ci sono 12 milioni di pensionati che possono fare la differenza, ma bisogna agire in sintonia e organizzarci bene per alzare la voce in tutti i modi in tutte le sedi istituzionali. Perciò riuniamoci ed organizziamoci in una protesta per discutere e programmare le azioni da intraprendere a salvaguardia della categoria. Per questo l’unione Sindacale di Base ha promosso un incontro per venerdì 15 novembre dalle ore 10 presso la sede del sindacato in via Maddalena 20 a Cagliari”.