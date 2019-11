A Iglesias, la guardia di finanza ha scoperto l’evasione fiscale da parte di una ditta individuale del cagliaritano che opera nel settore degli imballaggi.

I controlli infatti hanno permesso di scoprire che l’impresa non solo non ha presentato le dichiarazioni fiscali per l’anno 2017, qualificandosi in tal modo come evasore totale. Mentre sono state riscontrate irregolarità anche in quelle relative agli anni 2015 e 2016, omettendo di indicare ricavi per 160.000 euro e IVA pari a 38.000 euro.

I Finanzieri, attraverso un’indagine più approfondita, hanno inoltre scoperto che il titolare dell’impresa, dal 2015 al 2018, ha emesso fatture per un totale di 245.000 euro.