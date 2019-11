Il Pd in pressing sulla Giunta regionale per raggiungere l’obiettivo dell’eradicazione definitiva della peste suina africana. Nei giorni scorsi il commissario Ue della Salute Vytenis Andriukaitis ha chiarito che, nonostante gli ottimi risultati raggiunti, occorre fare un ultimo passo con l’eliminazione totale del pascolo brado infetto, circa 500 capi, e che solo allora l’Ue potrà togliere le restrizioni alle esportazioni.

“Purtroppo – spiega il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Gianfranco Ganau – il programma di abbattimenti è stato interrotto dal febbraio di quest’anno e ciò rischia di compromettere l’eccezionale sforzo fatto sinora. Si calcola che la popolazione brada residua sia cresciuta in questi mesi dalle 250/300 unità stimate al febbraio 2019 alle 400/500”.

Per questi motivi Ganau chiede al presidente Christian Solinas e all’assessore della Sanità Mario Nieddu di “relazionare in Aula per chiarire quali siano gli intendimenti di questo governo regionale”. In particolare, “se sia intenzione della Giunta quella di riattivare l’Unità di progetto, quali siano i tempi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo dell’eradicazione.