Sarà la cantante Elisa la star del Capodanno 2020 a Olbia. Ad annunciarlo è il sindaco Settimo Nizzi. “Sulla scorta degli ottimi risultati seguiti ai concerti degli artisti Maneskin, Mahmood e Subsonica e Jovanotti, continuiamo a perseguire l’obiettivo di rendere la nostra città un centro di attrazione permanente di flussi turistici nazionali, sia nei mesi estivi che nei periodi di bassa stagione, contribuendo così a consolidare l’immagine turistica di Olbia.

Per questo, abbiamo pensato di accogliere un grande concerto la notte di Capodanno: Elisa, artista la cui fama si spinge oltre i confini nazionali, ci accompagnerà nei festeggiamenti della notte di San Silvestro”.

Il concerto di Elisa, che torna a esibirsi a Olbia dopo 15 anni, non sarà l’unica attrazione per il Capodanno 2020: “Subito dopo il concerto, il brindisi per i festeggiamenti per la fine del 2019 e l’arrivo del nuovo anno, saranno preceduti dal tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio, l’immancabile appuntamento tanto atteso dai cittadini olbiesi e non solo”, spiega l’assessore Marco Balata.