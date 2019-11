Capodanno a Cagliari, chi animerà il capoluogo nell’ultima notte del 2019? E’ la domanda che in molti già cominciano a porsi e noi abbiamo la risposta.

Secondo le prime indiscrezioni sarà il cantautore italiano Vinicio Capossela a salutare l’anno passato e a dare il benvenuto al 2020.

Il programma sarà ufficializzato solo domani in conferenza stampa, ma, pare, non ci sarebbe nessun dubbio sul nome dell’artista che intratterrà la città in festa.