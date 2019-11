I carabinieri di Tortolì, supportati da una unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, in provincia di Oristano, nell’ambito dell’operazione “Scuole sicure”, hanno effettuato un mirato controllo all’interno e nel cortile dell’Istituto Tecnico Professionale.

Grazie al fiuto del pastore tedesco Kira, i militari hanno trovato, nascosti in più punti, circa 10 grammi di marijuana, suddivisa in più dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

Non sono stati individuati i responsabili. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.