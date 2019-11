La segnalazione fatta da un cittadino di Carloforte nella giornata del 9 novembre scorso ha consentito di salvare un giovane esemplare di tartaruga dell’età variabile tra i due ed i tre anni, della specie Caretta caretta, trovata impigliata in vecchie reti da pesca.

È stata momentaneamente presa in consegna dai volontari dell’Associazione locale di protezione civile, per poi essere consegnata al personale del Corpo Forestale della Base Navale di Sant’Antioco per il trasporto e il ricovero presso il centro di recupero della “Laguna di Nora“ del Comune di Pula.

In questo centro, dedicato all’ospedalizzazione di specie marine, la giovane tartaruga è stata sottoposta agli accertamenti di rito per verificare il suo stato di salute, e per curare alcune ferite riportate dal contatto con le reti che le impedivano il libero movimento.

La liberazione avverrà con il rilascio nel proprio habitat dopo un breve periodo di riabilitazione.