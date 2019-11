Durante alcuni controlli fiscali, la Guardia di Finanza di Sarroch ha recentemente scoperto dei costi inesistenti all’interno della dichiarazione dei redditi da parte di una società che opera nel settore dei trasporti.

La società infatti, insieme a un’altra azienda analoga del territorio, aveva emesso, dal 2014 al 2017, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre due aziende con sede nel nord Italia, operanti nel medesimo settore, per una somma pari a circa 5 milioni di euro.

Questa frode si basava sul fatto che le società usavano le fatture per operazioni inesistenti e per abbattere gli utili simulavano dei rapporti di sub-appaltato con lo scopo di giustificare i costi mai sostenuti.

L’amministratore, così, per pagare meno tasse, ha inserito in contabilità costi falsi per 1.600.000 euro.

L’amministratore della società è stato quindi sia denunciato a piede libero alla Autorità Giudiziaria che segnalato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari.