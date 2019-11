Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere Genneruxi.

Una moto Piaggio Liberty guidata da un 35enne cagliaritano, percorreva la via dell’Abbazia con direzione via Berlino quando, arrivato all’altezza dell’attraversando pedonale posto nei pressi della via Francoforte, ha urtato un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali, colpendolo sul fianco.

Lo scooter è rovinato al suolo andando a finire nel senso di marcia opposto. Il pedone, una 69enne di origini ucraine, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge