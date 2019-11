“Le accuse formulate dalla consigliera del M5s Desirè Manca, ormai sempre più isolata nel suo gruppo, e da Francesco Agus dei Progressisti, sono la dimostrazione lampante della loro pochezza politica”. Inizia così la replica del capogruppo del Psd’Az Franco Mula agli attacchi dei due esponenti dell’opposizione contro l’operato della Giunta Solinas. Quelle di Manca, osserva il consigliere sardista, “fanno sorridere, dopo il risultato dell’accordo con il Governo definito storico dagli stessi ministri della maggioranza che, a Roma, dovrebbe rappresentarla. È evidente che la disconnessione della collega con la realtà è più grave di quella che appariva in origine”.

Nel frattempo, continua Mula, “mentre lei fa la moralista a Cagliari, scoppia a Roma l’ennesimo scandalo dei consulenti del ministro Di Maio. Nullafacenti ma strapagati a spese dei cittadini. Più o meno come la collega sarda e la pletora di burattini che la circonda”. Quanto ad Agus, “sentire lui o chiunque altro del suo partito accusare Solinas di moltiplicare le poltrone è come ascoltare una volpe che si propone come custode del pollaio”, contrattacca il capogruppo di maggioranza.

Infine: “Ho già annunciato che presto renderemo note le scorrerie predatorie attuate da chi ci ha preceduto in tutte le articolazioni della Regione. E ci sarà da ridere. Certi esponenti della sinistra farebbero bene a tacere, in uno scatto di dignità”.